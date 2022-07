ME ingezet tegen actievoerders bij distributiecentrum in Sneek

De Mobiele Eenheid is maandagavond ingezet bij een blokkade van een distributiecentrum in Sneek. Volgens de politie zit daar al lange tijd een grote groep actievoerders die weigert te vertrekken, ondanks meerdere waarschuwingen. ‘Hierop is de ME ingezet om de blokkade te doen stoppen en de actievoerders te laten vertrekken.’ Regionale media meldden dat het om boeren gaat die het terrein blokkeren.

De blokkade vindt plaats bij een distributiecentrum van Poiesz Supermarkten aan de Edisonstraat.