Russen aan boord ISS feliciteren troepen met zege

Russische astronauten aan boord van het internationale ruimtestation ISS hebben het leger en de pro-Russische separatisten gefeliciteerd met het veroveren van de Oekraïense regio Loehansk. Ruimteagentschap Roskosmos plaatste een foto van de drie kosmonauten die de vlag vasthouden die symbool staat voor separatisten in Oost-Oekraïne. ‘We vieren feest op aarde en in de ruimte.’

Het Russische leger veroverde na weken van zware gevechten afgelopen weekend Lisitsjansk, de laatste stad in Loehansk die nog in handen van Oekraïne was. Moskou verklaarde nu de hele regio onder controle te hebben.

De verovering is de grootste overwinning van Rusland sinds het eind mei de zuidelijke havenstad Marioepol innam. President Vladimir Poetin feliciteerde de Russische troepen met de ‘bevrijding’ van Loehansk. Hij zei op televisie tegen defensieminister Sergej Sjojgoe dat ze rust moeten nemen om te herstellen, maar dat andere militaire eenheden moeten blijven vechten.

Poetin gaf de opdracht het offensief om de Oost-Oekraïense Donbas-regio dieper binnen te dringen voort te zetten. Naast Loehansk bestaat die uit Donetsk, waarvan de Russen al een fors deel in handen hebben.