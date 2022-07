Kuipers laat RIVM en GGD'en vaccinatiecampagne voorbereiden

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) heeft het RIVM en de GGD'en gevraagd zich voor te bereiden op een nieuwe vaccinatiecampagne. De kans is groot dat deze na de zomer start, in de eerste plaats voor "de meest kwetsbaren". Daarmee hoopt het kabinet deze groep te "beschermen tegen ernstige ziekte in het najaar en de winter".

Daarmee kunnen onder andere GGD'en starten met het werven en opleiden van personeel voor de uitvoering van de nieuwe campagne. Daarmee moeten de GGD'en binnen drie weken opschalen om 500.000 vaccinaties per week te zetten. Eventueel kan dat aantal drie weken daarna doorgroeien naar 1,5 miljoen.

Volgens Kuipers is er nu nog geen reden voor een extra vaccinatieronde, maar is die in de loop van het jaar wel "waarschijnlijk". Of ook andere doelgroepen in aanmerking komen voor een vaccin, is nog niet zeker. Wel houdt het kabinet rekening met een scenario waarbij iedereen vanaf 18 jaar zich kan laten vaccineren.