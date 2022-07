Kamer steunt versnelde aankoop van zes F-35 gevechtsvliegtuigen

De Tweede Kamer gaat akkoord met de versnelde aankoop van zes F-35 gevechtsvliegtuigen en vier MQ-9 Reaper onbemande vliegtuigen. Dat gaat via een ‘ongebruikelijke procedure’, erkende defensieminister Kajsa Ollongren in een debat, maar hiermee wordt volgens haar ook aan de wens van de Kamer voldaan.

Normaliter zou de aankoop bij de reguliere begrotingsbehandeling aan de orde komen. Maar het ministerie wil deze zomer nog de bestelling de deur uit doen. Dat scheelt volgens het ministerie veel tijd tijd en geld. ‘We kunnen deze mogelijkheid niet laten lopen’, zei Ollongren.

Bovendien denkt het kabinet te handelen in de lijn van de wens van de Kamer. Die nam na de Russische inval in Oekraïne een motie aan waarin het kabinet werd opgeroepen de krijgsmacht te versterken door er meer in te investeren. Ook veel andere landen geven meer geld uit aan het leger waardoor de vraag naar militair materieel groot is.

Geopolitieke verhoudingen

Jasper van Dijk (SP) spreekt van een ‘overhaaste beslissing’. Hij wilde de aankoop bij de begrotingsbehandeling bespreken. Hij kreeg steun van PVV’er Sietse Fritsma. De rest van de aanwezige partijen steunde het kabinet en vindt niet dat er op een achternamiddag over een aankoop van 1,1 miljard euro wordt beslist.

Defensie handelt ‘snel, efficiënt en doelmatig’, meent Alexander Hammelburg (D66). GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet zei ‘best positief’ te zijn. De aanval van Rusland heeft de geopolitieke verhoudingen veranderd. Het maakt duidelijk dat een groot leger nodig is voor de verdediging van de democratie, aldus Bromet.

Als de F-35’s deze zomer niet worden besteld zal de leverantie van de vliegtuigen twee jaar vertraging oplopen, verklaarde Ollongren. Ook lopen de kosten op. De productie van de Reapers van dit type loopt tegen zijn einde. Het onbemande vliegtuig heeft zijn kwaliteit bewezen, aldus staatssecretaris Christophe van der Maat.