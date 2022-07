Kabinet investeert ruim 700 miljoen euro in leefbaarheid wijken

Met het zogeheten Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid wil het kabinet de ‘opstapeling van problemen’ in de twintig wijken doorbreken. Het geld komt terecht in wijken door heel Nederland, met name in wijken in de Randstad en Noord-Brabant. Zo liggen zes van de twintig wijken in de provincie Zuid-Holland, vier in Noord-Brabant en twee in Noord-Holland en Utrecht. In de twintig wijken wonen in totaal 1,2 miljoen mensen.

De 600 miljoen euro voor woningen wordt gebruikt voor nieuwbouw, het grootschalig renoveren van bestaande bouw en het transformeren van bijvoorbeeld winkel- of kantoorruimte naar woningen. In totaal worden er 25.000 woningen van het geld opgeknapt.

Jongeren kansen bieden

Verder wil het kabinet het aantal problematische schulden terugdringen. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid) komt binnen een paar weken met een plan over hoe de 20 miljoen euro daaraan gaat bijdragen in de wijken.

Vorige week meldde minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) al geld uit te trekken om jongeren op het rechte pad te houden. In de wijken die het kabinet wil opknappen, verkeren jongeren vaak in een kwetsbare positie. Dat maakt ze een gemakkelijk doelwit voor criminele ronselaars. Met het geld wil Weerwind jongeren vooral kansen bieden, zodat zij minder genegen zijn de criminaliteit in te gaan.

Volgens minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) vergt het aanpakken van de problemen in de wijken ‘een lange adem en doorzettingsvermogen’. Door te bouwen aan ‘gemengde wijken met een divers woningaanbod’ krijgen inwoners meer toekomstperspectief, aldus de minister.