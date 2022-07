Ebola-uitbraak in Congo bedwongen

De uitbraak van het ebolavirus in de Democratische Republiek Congo is officieel voorbij verklaard, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In de noordwestelijke provincie Equateur werd in april een eerste geval gemeld. In totaal zijn vier gevallen bevestigd en bij één persoon werd een besmetting vermoed. Alle patiënten stierven, aldus de WHO.