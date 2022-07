OM eist 5 jaar cel en tbs voor aanslag op Groningse journalist

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van vijf jaar en een tbs-behandeling met voorwaarden tegen Tjeerd P. (32) en Jaimy John W. (33) voor brandstichting en een poging tot moord op een Groningse journalist in 2021. De officier van justitie sprak maandag voor de rechtbank in Groningen van een aanslag op de persvrijheid.

De mannen gooiden op de ochtend van 19 augustus rond 3.00 uur een brandend bierflesje door de voordeur bij journalist Willem Groeneveld van stadsblog Sikkom. Groeneveld en zijn partner wisten het vuur te doven en bleven ongedeerd. Het OM concludeert op basis van de beelden van bewakingscamera’s bij de woning van Groeneveld dat P. en W. drie molotovcocktails bij zich hadden.

P. en W. behoorden tot een groep complotdenkers rond corona. Ze kenden elkaar van demonstraties. P. was naar eigen zeggen destijds een complotdenker. W. was vanwege zijn geloof tegen vaccineren. Groeneveld schreef kritisch over coronacomplotdenkers en was daardoor volgens het OM een doelwit. Een psycholoog en een psychiater hebben vastgesteld dat P. en W. verminderd toerekeningsvatbaar zijn. P. en W. hebben hun daad bekend en zeggen spijt te hebben. Ze waren onder invloed van drank, stellen ze.

Poging tot moord

Het OM is van mening dat de mannen een duidelijk plan hadden en er sprake is van poging tot moord. ‘Er waren zoveel momenten waarop zij zich hadden kunnen bezinnen en beraden om het niet te doen’, aldus de officier. Volgens psychisch deskundigen is tbs met voorwaarden passend. Het OM is het daarmee eens. De aanklager eist ook een gedragsbeïnvloedende maatregel. Na de celstraf en de tbs moeten de mannen nog langdurig toezicht kunnen krijgen van instanties, aldus de officier.

P. heeft volgens de psychisch deskundigen een licht verstandelijke beperking met narcistische trekken. Ook is er sprake van een stoornis met drugsgebruik. Hij woonde tot zijn arrestatie in een instelling, heeft psychoses gehad en in een kliniek gezeten. W. heeft een antisociale persoonlijkheidsstoornis en kampt met alcoholproblemen. De kans op herhaling is bij beide mannen groot, zeggen de deskundigen.