President Macron en premier Borne komen met iets ander kabinet

De Franse president Emmanuel Macron komt maandagmiddag bijeen met het nieuwe kabinet van premier Elisabeth Borne. Het is twee weken na de parlementsverkiezingen een iets andere regering geworden. Borne doet naar verwachting woensdagmiddag haar regeringsplannen uit de doeken in de Nationale Vergadering. Maar de regeringscoalitie van Macron heeft een forse verkiezingsnederlaag geleden in de stembusgang van 12 en 19 juni. Borne heeft nog 246 zetels over in de Franse Tweede Kamer, ruim honderd minder dan voor de verkiezingen. In totaal telt de Kamer 577 zetels.