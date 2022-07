Duitsland kijkt naar redding energiebedrijf Uniper

Duitsland is bereid energiebedrijf Uniper te redden, maar wil de mogelijkheden daarvoor vastleggen in een nieuwe wet over energiezekerheid. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Als onderdeel van de redding zou de Duitse staat een belang in Uniper kunnen nemen. De coronasteun aan luchtvaartmaatschappij Lufthansa wordt daarbij als voorbeeld genomen.