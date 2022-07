Grote drukte op Schiphol, lange rijen reizigers bij vertrekhal

Het is erg druk met reizigers op Schiphol. Bij de vertrekhal staan lange rijen wachtende mensen onder de tenten die buiten zijn opgezet. Maar ook bij de aankomsthal is het erg druk. Het gevreesde boerenprotest bij de luchthaven blijft vooralsnog uit, maar zorgde wel voor meer mensen die extra vroeg zijn gekomen.

Volgens een woordvoerder van Schiphol kwamen mensen vanwege mogelijke blokkades van boeren met tractoren op snelwegen rond de luchthaven veel vroeger, om zo zeker te zijn van hun vlucht. ‘Het is een drukke tijd, maar het loopt door. Medewerkers doen hun uiterste best om reizigers te begeleiden. We houden de situatie in de gaten.’

Vanwege de drukte bij de vertrekhal verzoekt de luchthaven mensen van wie de vlucht niet binnen vier uur vertrekt om op Schiphol Plaza te wachten om zo drukte te spreiden. Een medewerker van de beveiliging zei dat ondanks de grote drukte het wel redelijk goed gaat met de passagiersstromen. Een mevrouw die naar het toilet was geweest sprak van een ‘wereldreis’ om naar de wc te gaan en weer terug te komen.

Tekorten personeel

Eerder waren er grote problemen op Schiphol met mensen die vele uren moesten wachten door tekorten aan beveiligingspersoneel en bagage-afhandelaars. Dat leidde tot chaotische taferelen bij de incheckbalies en beveiligingscontrole en zelfs tot opstootjes waarbij de Koninklijke Marechaussee moest optreden. Om de drukte het hoofd te bieden heeft Schiphol het aantal reizigers en vluchten in de zomerperiode verlaagd.

Reisbrancheorganisatie ANVR had eerder gezegd dat deze maandag wel 65.000 tot 70.000 reizigers vanaf Schiphol zullen vertrekken. De ANVR had dan ook zijn zorgen uitgesproken over de mogelijke acties van boeren rond de luchthaven uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Om die reden had Schiphol zelf reizigers opgeroepen zo veel mogelijk met de trein te komen.

De marechaussee is op Schiphol aanwezig met busjes en shovels om eventueel op te kunnen treden tegen protesterende boeren.