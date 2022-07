Lange rijen op vliegveld Eindhoven door vroege reizigers

Op het vliegveld van Eindhoven staan lange rijen reizigers te wachten tot ze kunnen inchecken. Veel mensen zijn eerder naar de luchthaven gekomen dan de bedoeling is, omdat ze bang waren onderweg te stranden door de mogelijke boerenprotesten. Dat bevestigt een woordvoerster van het vliegveld na een bericht van Omroep Brabant.

Eindhoven Airport heeft tenten neergezet zodat de reizigers buiten niet in de brandende zon hoeven te wachten. Ook deelt de luchthaven water uit. "Het is niet zinvol om vijf uur van tevoren naar het vliegveld te komen. Je kunt niet eerder dan drie uur voor vertrek je ruimbagage inchecken en door de beveiliging. We zien dat er toch reizigers zijn die dat wel hebben gedaan vanwege de aangekondigde mogelijke protesten", aldus de woordvoerster.

Het vliegveld van Eindhoven werd genoemd als een mogelijk doelwit van een boerenblokkade. Tot nu toe is er nog geen protest geweest.