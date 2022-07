ECB zet meer in op groene obligaties

De komende jaren verwacht de ECB een groot deel van de gelden die terugvloeien in de kas te herinvesteren. Daarbij zal nadrukkelijk worden gezocht naar groen, koolstofvrij schuldpapier. ‘Betere klimaatprestaties zullen worden gemeten aan de hand van lagere broeikasgasemissies, ambitieuzere koolstofreductiedoelstellingen en betere klimaatgerelateerde informatieverschaffing’, aldus de ECB.

Volgens de centrale bank zijn er steeds meer zorgen over de opwarming van de aarde. Een werkgroep van de Verenigde Naties die de klimaatverandering in kaart brengt, berekende onlangs dat de aarde op weg is naar een temperatuurstijging die twee keer zo hoog zou kunnen zijn als de limiet die is vastgesteld in het klimaatakkoord van Parijs.

Intussen heeft de ECB herhaaldelijk kritiek gekregen van milieuactivisten. die wijzen op de belangen van de centrale bank in vervuilende bedrijven als Shell, Eni en TotalEnergies. Tegelijk is er een debat gaande over de vraag of het gepast is om het monetaire beleid te herdefiniëren om het te laten aansluiten bij de strijd tegen de klimaatverandering.

Verklaring

In de verklaring van maandag zei de ECB bij de aankoop van obligaties zoals altijd te kijken wat er nodig is om het inflatiedoel van 2 procent te bewerkstelligen. ‘Met deze besluiten zetten we onze belofte om klimaatverandering tegen te gaan om in echte actie’, aldus ECB-president Christine Lagarde in de verklaring. ‘Binnen ons mandaat nemen we verdere concrete stappen om klimaatverandering in onze monetaire beleidsoperaties te integreren. En, als onderdeel van onze evoluerende klimaatagenda, zullen er meer stappen worden gezet om onze activiteiten af te stemmen op de doelstellingen van het Akkoord van Parijs.’

De ECB had eerder al laten weten werk te maken van verduurzaming. Los daarvan heeft de centrale bank ook een zogeheten klimaatstresstest uitgevoerd onder banken, waaruit moet blijken of kredietverstrekkers voldoende inzien in welke mate de opwarming van de aarde hun balansen zal treffen. De resultaten van de test zullen op 8 juli worden gepubliceerd, maar de prestaties zullen niet worden uitgesplitst naar het niveau van individuele banken.