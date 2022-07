Vissers beëindigen blokkade haven van Harlingen

Wanneer de veerboten weer gaan varen is volgens Rederij Doeksen nog niet bekend. Vlieland en Terschelling waren de laatste Waddeneilanden die maandag nog onbereikbaar waren. Eerder konden de veerdiensten naar Texel en Schiermonnikoog alweer worden hervat. Ameland is steeds bereikbaar gebleven omdat de haven van Holwerd niet geblokkeerd was.

Vissers hebben zich maandag aangesloten bij de actievoerende boeren, omdat ook zij getroffen zouden worden door de stikstofplannen van het kabinet.