Rutte: Campert leeft door in zijn werk

Schrijver Remco Campert, die in de nacht van zondag op maandag overleed, ‘leeft door in zijn werk’. Dat zei premier Mark Rutte in een reactie. ‘Nederland neemt afscheid van zijn meest geliefde dichter en schrijver. Zijn leven was verrukkulluk en hij heeft het tot op hoge leeftijd ten volle geleefd’, stelt de premier.