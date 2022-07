Watertaxi voor medische spoedafspraken vanaf Terschelling

De gemeente Terschelling zet maandag een watertaxi in voor eilanders die een medische spoedafspraak hebben op het vasteland. Vlieland bekijkt per geval hoe vervoer over het water geregeld kan worden als er een medische noodzaak is. Dat laten beide Waddengemeenten weten, nu er geen veerdiensten mogelijk zijn door de blokkade van de haven in Harlingen. Het is volgens Harlingen niet bekend hoelang de blokkade nog gaat duren.