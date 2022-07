Huren vrije sector stegen met haast 12 procent in jaar

Nieuwe huurders in de vrije sector betaalden in het tweede kwartaal 11,8 procent meer per vierkante meter dan een jaar eerder, melden makelaarsvereniging NVM en Vastgoed Management NL (VGM NL). Vooral nieuwbouwwoningen waren flink duurder. Daarvoor betaalde een nieuwe huurder ruim 18 procent meer per vierkante meter.

De gemiddelde prijs per vierkante meter bedroeg 15,35 euro. De gemiddelde huurwoning was 84,7 vierkante meter, ruim twee vierkante meter kleiner dan een jaar geleden. De gemiddelde prijs die een nieuwe huurder in het tweede kwartaal voor een huurwoning moest betalen komt daarmee op ruim 1300 euro uit.

Nieuwbouwwoningen waren met 69 vierkante meter gemiddeld een stuk kleiner dan in 2021. Toen was het gemiddelde formaat van een nieuwbouwwoning in de vrije sector nog 75 vierkante meter. Door de forse stijging van de prijs zijn huurders in doorsnee evenwel zo’n 100 euro duurder uit.

Regionale verschillen

Wel zijn er grote regionale verschillen in de huurstijging. De toename van de huurprijzen in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht blijft bijvoorbeeld lager dan 10 procent, maar in Flevoland is het meer dan 27 procent. In de eerstgenoemde drie provincies liggen de huurprijzen al beduidend hoger dan in de rest van het land.

NVM en VGM NL merken verder op het aantal transacties in het tweede kwartaal met zo’n 5 procent toenam ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar. Daarvoor daalde het aantal transacties vier kwartalen op rij.

Zowel NVM-voorman Onno Hoes als zijn collega Sander Groot van VGM NL hekelt de vele regels in de huursector, zoals opkoopbescherming en beperking van de huurstijging. Zij menen dat daardoor de huurmarkt juist gehinderd wordt.