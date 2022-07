IRI: forse dip supermarktomzet in 2024 door verbod tabaksverkopen

De omzet van supermarkten zal in 2024 een nooit eerder vertoonde dip laten zien doordat in dat jaar tabak niet langer verkocht mag worden in de supers. In totaal betreft het een jaaromzet van ongeveer 2,5 miljard euro die uit de supermarktomzet zal verdwijnen, voorspelt marktonderzoeker IRI in zijn omzetprognose voor de sector voor de komende jaren.