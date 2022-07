Eerste Duitse handelstekort sinds 1991 na daling export

Duitsland heeft in mei voor het eerst sinds 1991 een handelstekort in een maand laten zien, na een onverwachte daling van de export. De uitvoer van de grootste economie van de eurozone en de belangrijkste Europese handelspartner van Nederland kampte met problemen in de toeleveringsketen door de oorlog in Oekraïne en de coronamaatregelen in China.