Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) wil dat boeren de blokkades bij distributiecentra van supermarkten per direct opheffen. Volgens de supermarktkoepel zijn de acties voor de deur onacceptabel, zo wordt in een verklaring gemeld.

Het CBL benadrukt nogmaals dat supermarkten geen partij zijn in het conflict over stikstof. De koepelorganisatie riep de overheid en boeren eerder al op om in gesprek te gaan en het conflict op te lossen.