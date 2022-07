Rustig begin Amsterdamse beurshandel, Wall Street hele dag dicht

Beleggers op de Amsterdamse beurs maken zich maandag op voor een relatief rustige handelsdag. Wall Street blijft de hele dag gesloten vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten. Later in de week gaat de aandacht vooral uit naar de notulen van de laatste rentevergaderingen van de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve. De ECB gaat later deze maand beginnen met het verhogen van de rente. De Fed heeft de rente dit jaar al een aantal keren opgeschroefd om de inflatie te bestrijden.

De AEX-index op Beursplein lijkt op basis van de openingsindicatoren licht hoger te beginnen aan de nieuwe beursweek. Ook elders in Europa zullen de beurzen met kleine plussen openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië lieten maandag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,8 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,3 procent in de min.

Op het Damrak blijven de chipbedrijven in de belangstelling staan na de forse verliezen in de sector op vrijdag. ASMI, Besi en ASML leverden voor het weekeinde tot ruim 9 procent in na teleurstellende vooruitzichten van de Amerikaanse chipfabrikant Micron Technology.

Luchtvaartsector

Ook gaat de aandacht uit naar de luchtvaartsector. In Nederland hebben de boeren gedreigd actie te voeren bij de luchthavens Schiphol en Rotterdam uit onvrede over de stikstofplannen van het kabinet. Tot nu toe lijken de boerenprotesten zich vooral op de distributiecentra van supermarktketens als Jumbo, Albert Heijn, Lidl en Boni te richten.

Ryanair zal mogelijk bewegen op de aankondiging van nieuwe stakingen bij de budgetvlieger. Het in Spanje gevestigde cabinepersoneel van Ryanair is van plan deze maand nog twaalf dagen te staken. Daarmee willen de boze pursers, stewards en stewardessen betere arbeidsomstandigheden afdwingen.

Bankensector

In de Europese bankensector zal mogelijk worden gereageerd op de plannen van de ECB om te voorkomen dat banken onverhoopt winst maken met gesubsidieerde kredietprogramma’s die tijdens de coronapandemie zijn gelanceerd. De ECB verstrekte voor 2,2 biljoen euro aan gesubsidieerde leningen aan banken om een kredietcrisis te voorkomen. Nu de rente stijgt, zal dat de kredietverstrekkers in de eurozone tot 24 miljard euro aan extra winst opleveren, aldus de Britse krant Financial Times.

De euro was 1,0432 dollar waard, tegenover 1,0416 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 108,75 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 112,09 dollar per vat.