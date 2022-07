Beurzen Azië gemengd, weer hoofdrol voor vastgoedsector China

De aandelenbeurzen in Azië lieten maandag een gemengd beeld zien. Beleggers zijn duidelijk op zoek naar richting, nu door de hoge inflatie en de ingrepen van centrale banken om die te bestrijden de vrees voor een recessie aan blijft houden. De problemen in de Chinese vastgoedsector blijven beleggers bezighouden. Vastgoedontwikkelaar Shimao verloor in Hongkong ruim 2 procent nadat het een aflossing op een obligatie van 1 miljard dollar had gemist.

Het is niet voor het eerst dat een vastgoedbedrijf in gebreke blijft bij het aflossen van een schuld. De vastgoedmarkt is getroffen door een afkoelende economie en een schuldencrisis die is ontstaan door een overheidsverbod voor bouwers om aanbetalingen te vragen voordat de bouw van een project begint. Projectontwikkelaars in China die in financiële moeilijkheden verkeren, accepteren sinds kort betalingen voor woningen in de vorm van watermeloenen, perziken, knoflook en andere landbouwproducten, schrijven staatsmedia.

De leidende index in Hongkong verloor in de vroege handel nog bijna 2 procent, maar maakte gedurende de sessie een deel van dat verlies goed. De Hang Seng-index noteerde rond 07.00 uur Nederlandse tijd 0,6 procent lager. De index was vrijdag nog gesloten. Op het vasteland van China bleven graadmeters bij de slotstanden van voor het weekend. De beurs in Shanghai noteerde 0,1 procent hoger.

De Zuid-Koreaanse Kospi stond 1,1 procent lager. In Japan noteerde de Nikkei 0,6 procent hoger. Ook in Australië stond een winst op de borden. De All Ordinaries steeg in Sydney 1,1 procent.

Later deze week worden nieuwe resultaten over de bedrijvigheid in de Chinese dienstensector bekendgemaakt. Ook staan de Zuid-Koreaanse inflatiegegevens op de agenda, net als een aantal rentebesluiten van centrale banken.