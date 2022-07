Actievoerende boeren op wegen en bij distributiecentra

Volgens een woordvoerster van Rijkswaterstaat is er op de wegen geen sprake van blokkades en leidt de aanwezigheid van de trekkers nog niet tot files. "Dat komt omdat er op dit tijdstip nog weinig verkeer is op de weg", aldus de voorlichtster.

BN DeStem meldt dat actievoerende boeren rond 05.00 uur het distributiecentrum van de Jumbo in Veghel hebben geblokkeerd. Ze zijn daar volgens de krant met ongeveer veertig tot vijftig tractoren aanwezig. Ook de N279 bij Veghel wordt volgens de politie met landbouwvoertuigen geblokkeerd. Volgens de NOS zouden ook bij het distributiecentrum van Aldi in Drachten blokkades zijn opgeworpen. RTV Oost meldt dat twintig tot dertig voertuigen de ingang van het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle dichtzetten, bij het verdeelcentrum van Jumbo in Raalte zou eveneens een blokkade zijn opgezet.

De visserijhaven van het Groningse Lauwersoog is sinds zondagavond laat afgesloten vanwege stakende vissers, zo meldt de haven. Ze hebben de haven met hun schepen afgegrendeld. "Ze hebben de boel geblokkeerd. Het visserijgedeelte is afgesloten, daar kan inderdaad geen schip meer in of uit", aldus de havenmeester eerder.

Boeren hadden eerder aangekondigd "heel Nederland plat te leggen" uit onvrede over de stikstofplannen van het kabinet. Ze hebben elkaar opgeroepen actie te voeren bij de luchthavens, distributiecentra en de Rotterdamse haven. Over de plannen is weinig bekend. Politie en Rijkswaterstaat hebben mensen opgeroepen goed voorbereid de weg op te gaan en de actuele situatie op de weg in de gaten te houden.