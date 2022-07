Onderzoek: minder pubs dan ooit in Wales en Engeland

Het aantal pubs in Engeland en Wales is gedaald tot het laagste niveau ooit, zo blijkt uit een maandag verschenen onderzoeksrapport van vastgoedadviseur Altus Group. In de eerste helft van dit jaar daalde het aantal pubs er voor het eerst tot onder de 40.000. Dat zijn er 7000 minder dan 10 jaar geleden. Hoofdoorzaken zijn de coronapandemie en de stijgende kosten van het uitbaten van een kroeg.

Vorig jaar sloten zo’n vierhonderd pubs hun deuren in Engeland en Wales, dit jaar waren dat er al tweehonderd. Eeuwenlang nam de pub een zeer centrale plek in binnen het Britse leven. Maar intussen sluiten steeds meer kroegen hun deuren definitief en worden zij omgebouwd tot woningen of kantoren.

In het afgelopen decennium sloten zoveel pubs, doordat Britse jongeren minder zijn gaan drinken en doordat supermarkten alcoholhoudende dranken vaak veel goedkoper verkopen, legt de BBC in een analyse uit. Bovendien klaagt de sector dat zij te zwaar wordt belast door de overheid. De huidige hoge kosten voor energie en personeel, en de stijgende goederenprijzen, stellen pubs nu echter voor nog weer een extra uitdaging. En dat terwijl zij met de coronapandemie ook al een zeer zware periode achter de rug hebben. Volgens onderzoek van de Britse pub-organisatie BBPA maakt momenteel nog maar 37 procent van alle horecabedrijven in het Verenigd Koninkrijk winst.