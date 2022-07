Op een marineschip dat voor onderhoud in een dok aan het Nieuwediep in Den Helder ligt is in de nacht van zondag op maandag rond 01.15 uur brand uitgebroken. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zou het gaan om een patrouilleboot van defensie en bestrijdt de brandweer het vuur met meerdere eenheden.

Er zijn geen mensen aan boord.