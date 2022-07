48-jarige Eindhovenaar aangehouden wegens brandstichting

Een 48-jarige Eindhovenaar is zondagavond aangehouden op verdenking van brandstichting. Hij wordt ervan verdacht verantwoordelijk te zijn voor een brand die eerder op de avond woedde in een woning van een appartementencomplex aan het Victoriaplein in Eindhoven. Volgens de politie vertoonde de man verward gedrag en vormde hij mogelijk een gevaar voor anderen en zichzelf.

Volgens de brandweer is de brand beperkt gebleven tot een matras in de woning. Een woordvoerder van de politie kon niet zeggen of de aangehouden man de bewoner was van het huis.