Hotspotkaart van KNRM moet onvoorbereide watertoerist helpen

Om de watersporter, die lang niet altijd even goed is voorbereid, beter te helpen komt de KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij) met een ‘hotspotkaart’. Daarop staan de kenmerken - en problemen - van specifieke watergebieden.

Volgens de KNRM gaan sinds corona meer mensen op vakantie in eigen land en gaan die ook vaker het water op, ‘met eigen en gehuurde zeil- en motorboten, kites, surfplanken, zowel op zee als op de ruime open binnenwateren’. Maar niet alle watersporters zijn even goed voorbereid op risico’s en gevaren. De organisatie hoopt dat de kaart meer inzicht geeft.

Zo staat er bijvoorbeeld waar watersporters geregeld vastlopen op ondieptes, waar waterplanten zorgen voor motorproblemen, waar oesters op de bodem leiden tot verwondingen bij het lostrekken van een boot, en waar de getijdenwisseling nog weleens voor onverwachte ellende zorgt.

De hotspotkaart is onderdeel van KNRM’s watersportcampagne ‘Wij helpen…bij nood en problemen op het water’. Met flyers in jachthavens, informatie op sociale media en op de website informeert de KNRM watersporters wat te doen bij pech of noodsituaties op het water en hoe ze te voorkomen.