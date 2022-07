Oekraïens leger bevestigt terugtrekking uit Lisitsjansk

Het Oekraïense leger heeft zijn soldaten teruggetrokken uit de strategische oostelijke stad Lisitsjansk, na weken van hevige gevechten met Russische troepen. ‘Om de levens van Oekraïense verdedigers te behouden, is besloten tot terugtrekking’, zei het leger in een verklaring, waarin het verwees naar de superioriteit van Rusland in zowel aantal als materieel.

Eerder zondag waren er al berichten dat Lisitsjansk in Russische handen was gevallen, maar het Oekraïense ministerie van Defensie kwam daar later op terug en ontkende dat de stad compleet onder Russische controle was gebracht. President Volodomir Zelenski voegde daar vervolgens aan toe dat het ‘onmogelijk te zeggen’ was of Rusland volledige controle over de stad had. Aan die onduidelijkheid is nu een einde gekomen.