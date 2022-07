Rijkswaterstaat: houd maandag rekening met extra reistijd

Weggebruikers moeten maandag de hele dag rekening houden met extra reistijd en eventuele vertraging. Ook doen ze er verstandig aan de verkeersinformatie te checken voor vertrek. ‘Als er veel vertraging op de route is, vertrek dan later of werk thuis’, adviseert Rijkswaterstaat met het oog op de mogelijk heftige boerenacties maandag.

Boeren riepen eerder in hun eigen communicatiekanalen op om maandag met een grootschalige actie ‘heel Nederland plat te leggen.’ De oproep voorziet in acties bij de luchthavens Schiphol, Eindhoven en Rotterdam The Hague Airport. Ook is opgeroepen distributiecentra voor levensmiddelen en de Rotterdamse haven als doelwit voor acties te kiezen.

Wat er maandag precies gaat gebeuren, is nog onduidelijk. De boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) gaf dit weekend aan geen idee te hebben wat er maandag allemaal gaat gebeuren. ‘Maar dat er wat gaat gebeuren, dat is wel zeker. Dat lees en hoor je overal’, aldus vicevoorzitter Jos Ubels zaterdag. Voorman van Agractie Bart Kemp legde vrijdag uit dat dit soort acties in de regio’s ontstaat, ongecoördineerd, en niet geregeld zijn door organisaties. ‘Wij hebben dus net zo min een idee als anderen’, zei Kemp.

Protestacties

De omvang van mogelijke protestacties en de hinder als gevolg hiervan op de snelwegen is nog onduidelijk, geeft ook Rijkswaterstaat zondag aan. ‘Maar er zijn voldoende signalen om dit advies nu te geven’, zegt een woordvoerder. Mensen doen er volgens de wegbeheerder verstandig aan iets te eten en drinken mee te nemen voor als ze onverhoopt lang in de file komen te staan. ‘Kom je onderweg landbouwvoertuigen tegen, houd dan rekening met snelheidsverschillen en pas de rijstijl hierop aan: houd afstand en minder snelheid’, gaat het advies verder.

Rijkswaterstaat zet extra weginspecteurs en wegverkeersleiders in. ‘Zo hebben we zowel op de weg als vanuit de verkeerscentrales goed zicht op de ontwikkelingen op de snelwegen en kunnen we indien nodig extra maatregelen nemen. Denk aan het aanpassen van de snelheid of het verkeer omleiden om zoveel mogelijk te voorkomen dat weggebruikers de file in rijden en geen kant op kunnen.’ Verder geeft Rijkswaterstaat aan nauw samen te werken met de politie.

De ANWB adviseert rekening te houden met overlast en de verkeersinformatie goed in de gaten te houden. ‘We weten nog steeds niet wat waar gaat gebeuren en hoe laat. Het kan lokaal helemaal vaststaan, terwijl je een paar kilometer verderop nergens last van hebt.’