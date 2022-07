Legendarische Britse theaterregisseur Peter Brook overleden

Brook werd geboren in Londen, als zoon van Russisch-Joodse migranten. Aanvankelijk kende hij successen in zijn geboorteland, onder meer met Shakespeare-stukken die hij in een modern jasje stak. Daarbij verkoos hij de meest onconventionele plekken als podium, zoals verlaten fabrieken of gymzalen in scholen. In dat soort ruimtes kon hij beter spelen met belichting, tekst, improvisatie en acteerwerk.

Aan het eind van de jaren 60 vestigde hij zich in Frankrijk en kwam hij aan het hoofd te staan van het Parijse theater Les Bouffes du Nord. In Frankrijk bedacht hij monumentale stukken met acteurs uit verschillende culturen. Een voorbeeld daarvan is The Mahabharata, een negen uur durend epos uit de hindoeïstische mythologie. In 2010 verliet hij na 35 jaar Les Bouffes du Nord.