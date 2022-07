Van den Oever: boeren keuren benoeming Remkes af

De boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) is tegen de benoeming van Johan Remkes als bemiddelaar tussen boeren en politiek. ‘Dit is niet reëel’, zegt voorzitter Mark van den Oever. Als zijn organisatie met Remkes aan tafel gaat, verliest ze haar geloofwaardigheid, stelt hij.

Van den Oever is niet tegen het plan om een bemiddelaar in te zetten, maar dat moet iemand zijn die onpartijdig is. ‘Nu schuiven ze hun eigen mannetje naar voren’, zegt hij. Remkes leidde de commissie die twee belangrijke rapporten schreef over de stikstofaanpak. Daarin adviseerde Remkes om vast te houden aan de doelen waartegen de boeren zich nu verzetten. ‘Dus dit plan is afgekeurd’, zegt Van den Oever beslist.

De boerenvoorman zegt achter het voorstel te staan van zijn collega Bart Kemp, van actiegroep Agractie. Kemp heeft voorgesteld om hoogleraar en oud-Kamerlid voor de SGP Elbert Dijkgraaf de rol van bemiddelaar te geven. ‘Daarmee kunnen we leven’, zegt hij met één voorbehoud: ‘Want er moet wel over de doelen te praten zijn.’