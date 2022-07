Aandacht beleggers voor ECB-notulen banenrapport VS

De komende beursweek gaat de aandacht onder andere uit naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB). Vanwege de aanhoudend hoge inflatie wordt de roep om een renteverhoging steeds luider. Mogelijk dat er uit de notulen iets opgemaakt kan worden over de mate waarin de rente moet worden verhoogd. De ECB had eerder al aangekondigd in juli de rente te willen verhogen.

Ook vanuit de Verenigde Staten worden de notulen van de laatste beleidsvergadering van de centralebankenkoepel bekend. Anders dan in Europa heeft de Federal Reserve de rente al flink verhoogd om daarmee de inflatie aan te pakken. De maatregelen hebben mogelijk impact op de economische groei. Aan het einde van de week zal dan ook veel aandacht uitgaan naar het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid. Uit de nieuwste cijfers over de werkloosheidsuitkeringen in de VS op donderdag klinkt mogelijk ook een signaal.

Beleggers in de VS hebben overigens een kortere beursweek. Op maandag blijft Wall Street dicht vanwege de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. Uit Europa komen die dag onder andere cijfers over de producentenprijzen in de maand mei. Een dag later worden van verschillende grote economieën de nieuwste cijfers over de bedrijvigheid in de dienstensector bekend. Het gaat om de zogeheten inkoopmanagersindexen uit onder andere China en de eurozone.

Shell

Op woensdag staan onder andere de Duitse fabrieksorders en de Europese detailhandelsverkopen op de agenda. Daarnaast gaat de aandacht dus uit naar de notulen van de Federal Reserve. Die van de ECB volgen op donderdag. Dan komen ook cijfers over de Duitse industriële productie die bepalend kunnen zijn voor het sentiment op de beursvloer. Verder worden nieuwe cijfers over de inflatie in Nederland bekend.

Op vrijdag meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek hoe de Nederlandse industrie ervoor staat. Dan wordt ook het Amerikaanse banenrapport vrijgegeven.

Bij de bedrijven weet onder andere Shell de aandacht op zich gericht. Een decreet van de Russische president Poetin over een groot Russische gasproject in Oost-Siberië, kan grote gevolgen hebben voor het concern. Moskou kondigde voor het weekend aan om de Sakhalin 2-aardgasfabriek over te dragen aan een nieuwe Russische entiteit. Daarmee zou Moskou bedrijven kunnen dwingen om uit het belangrijke energieproject te stappen. Shell heeft een groot belang in het project.