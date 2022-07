Oekraïne meldt doden bij aanval op Slovjansk

Slovjansk ligt in de regio Donetsk, ongeveer 70 kilometer ten westen van het zwaar bevochten Lysytsjansk in de regio Loehansk. Die stad geldt als een van de laatste bolwerken van Oekraïne in de strijd tegen Russen en pro-Russische rebellen in Loehansk. Eerder waren er berichten dat Lysytsjansk in handen van de vijand was gevallen, maar Oekraïne kwam daar later op terug. Het ministerie van Defensie ontkende de Russische claim dat de stad compleet onder Russische controle was gebracht.

