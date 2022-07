Snellere screening voor nieuw Brits luchthavenpersoneel

De Britse regering versnelt de procedure voor nationale veiligheidscontroles voor nieuwe luchthavenmedewerkers. Personeelstekorten zorgen op luchthavens in heel Europa voor problemen in het kielzog van het sneller dan verwachte herstel uit de coronacrisis. Met de snellere screening moeten de tekorten in het Verenigd Koninkrijk sneller opgelost worden.

Bij de nieuwe werkwijze worden accreditatiecontroles gemiddeld binnen vijf dagen afgerond. Antiterrorismecontroles nemen minder dan tien dagen in beslag, aldus een persbericht van het Britse ministerie van Vervoer.

Britse vakantiegangers hebben deze zomer, net als op Schiphol, te maken met chaotische taferelen op luchthavens. De sociale media worden overspoeld met klachten over lange rijen bij de veiligheidscontrole, wat in sommige gevallen tot gemiste vluchten heeft geleid. Daarnaast zijn stapels bagage zoekgeraakt in Londen.

Personeelstekorten

Personeelstekorten waren de belangrijkste oorzaak van de problemen. Bedrijven die werknemers ontsloegen of verloren aan andere sectoren toen vliegtuigen tijdens de pandemie aan de grond bleven, worstelen nu om de achterstand in te halen. Daarmee komt het prille herstel van de luchtvaartindustrie in gevaar. Luchtvaartmaatschappijen en luchthavens worden ook geconfronteerd met stakingen van werknemers die betere lonen en arbeidsomstandigheden eisen.

Op de Parijse luchthaven Charles de Gaulle was de situatie zondag wat beter nadat werknemers een einde hadden gemaakt aan een staking. Door de actie ging vrijdag en zaterdag ongeveer een vijfde van de vluchten niet door. Piloten van het Scandinavische SAS dreigen ook met een staking. Daarover wordt mogelijk komende week meer bekend.

Het Spaanse cabinepersoneel van Ryanair riep op zijn beurt op tot een extra staking van twaalf dagen deze maand. Ook het personeel op de bases van easyJet in Spanje is vrijdag begonnen met de eerste van een reeks stakingen van drie dagen. De impact van deze acties lijkt evenwel gering.