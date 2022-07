Schotten tot op het bot verdeeld over onafhankelijkheid

Kiezers in Schotland blijven uiterst verdeeld over Schotse onafhankelijkheid van de rest van Groot-Brittannië, zo blijkt uit een peiling gepubliceerd door de krant Sunday Times. De Schotse regering maakte onlangs haar plan bekend voor een referendum volgend jaar oktober over afsplitsing.

De Schotse premier Nicola Sturgeon beloofde toen ook juridische stappen te ondernemen als de Britse regering een referendum blokkeert. Op dit moment is 48 procent voorstander van onafhankelijkheid, 47 procent tegen en 5 procent weet het niet. In april was 47 procent voor en 49 procent tegen.

De Britse premier Boris Johnson en zijn Conservatieve Partij zijn fel gekant tegen een nieuw referendum. De kwestie zou in 2014 zijn opgelost toen 55 procent van de Schotten tegen onafhankelijkheid stemde. Maar toen was Groot-Brittannië nog niet uit de Europese Unie gestapt. En de Schotten willen graag weer terug in de EU, benadrukt Sturgeon.