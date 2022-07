LTO: niet betrokken bij keuze Remkes, maar wil wel in gesprek

LTO Nederland is niet betrokken geweest of gekend in de keuze voor Johan Remkes als gespreksleider tussen boeren en kabinet, maar staat in beginsel open voor een gesprek. Dat laat de ondernemersorganisatie voor boeren en tuinders weten in een reactie op het bericht dat Remkes is aangewezen als bemiddelaar die gesprekken tussen boeren en de politiek moet gaan leiden.