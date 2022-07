Duizenden geëvacueerd in Sydney vanwege dreigende overstromingen

Duizenden inwoners hebben zondag opdracht gekregen het zuidwesten van Sydney, de grootste stad Australië, te verlaten vanwege dreigende overstromingen door aanhoudende zware regenval in het gebied. Het weerbureau waarschuwt dat de regen, die mogelijk nog twee dagen aanhoudt, kan leiden tot plotselinge overstromingen en aardverschuivingen langs de oostkust in de staat New South Wales.

‘We worden nu geconfronteerd met gevaren op meerdere fronten - plotselinge overstromingen, rivieren die buiten hun oevers treden en kusterosie’, zei minister Steph Cooke van de noodhulpdiensten van New South Wales in een op televisie uitgezonden persconferentie. ‘Dit is een levensbedreigende noodsituatie’, aldus Cooke.

In veel gebieden is meer dan 200 millimeter regen gevallen, met uitschieters naar 350 millimeter, aldus de weerdiensten. De zware regenval zorgt ervoor dat de hoofddam van Sydney is gaan lekken. De autoriteten vrezen dat de situatie verergert en de dam overstroomt, net als bij de Warragamba dam begin vorig jaar. Een naastgelegen plaats moest toen worden ontruimd.

‘Er is geen ruimte voor het water om in de dammen te blijven. Ze beginnen te overstromen. De rivieren stromen erg snel en zijn erg gevaarlijk. En dan hebben we het risico van plotselinge overstromingen, afhankelijk van waar de regen valt’, aldus de regionale autoriteiten.

Zaterdag zijn 29 mensen gered uit overstroomde gebieden, onder wie iemand die een uur aan een paal hing terwijl hulpverleners worstelden om de slachtoffers te bereiken.

De Australische regering heeft de staat voorzien van honderd militairen die helpen met zandzakken en twee helikopters, zei minister van Defensie Richard Marles op Sky News.