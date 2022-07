Zelenski wil internationale hulp voor wederopbouw Oekraïne

De Oekraïense president Volodimir Zelenski roept de hulp in van de internationale gemeenschap om zijn verwoeste land weer op te bouwen zodra de oorlog met Rusland voorbij is. ‘Het is niet alleen nodig om alles te herstellen wat de bezetters hebben vernietigd, maar ook om een ​​nieuwe basis voor ons leven te creëren: veilig, modern, comfortabel, toegankelijk’, zei hij zaterdag in een toespraak.