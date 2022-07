BIJ1-leden kiezen Rebekka Timmer als voorzitter

Leden van BIJ1 hebben Rebekka Timmer gekozen tot partijvoorzitter. Ondanks een negatief advies van de selectiecommissie was Timmer de enige overgebleven kandidaat voor het voorzitterschap. Ze zat al eens eerder in het bestuur en is medewerker van de Tweede Kamerfractie. Timmer kreeg 74 procent van de stemmen, zegt een woordvoerder van de partij.

‘BIJ1 gaat met dank aan de leden een nieuwe fase in’, zegt de 22-jarige Timmer in een reactie nadat leden haar tijdens een Algemene Ledenvergadering hadden gekozen. ‘Het is tijd om te helen van een hectische periode, te reflecteren op wat er is gebeurd binnen onze partij, kijken wat er beter kan en welke stappen we daarvoor moeten nemen.’

Het was afgelopen maanden onrustig binnen de partij. Vorig jaar brak BIJ1 met de nummer twee op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, Quinsy Gario. Voormalig partijvoorzitter Jursica Mills leek eerst nog een gooi te doen naar een nieuwe termijn. Maar vorige week kondigde ze aan op te stappen. Ze noemde de ‘toxiciteit en vriendjespolitiek’ binnen de partij als reden.

Nadat Mills zich had teruggetrokken was Timmer de enige overgebleven kandidaat. Toch was haar kandidatuur niet onomstreden. De selectiecommissie gaf een negatief advies, waar de Amsterdamse afdeling van BIJ1 zich naar verluidt achter schaarde.