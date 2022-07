VS onderzoeken kogel die bekende Palestijnse journaliste doodde

Amerikaanse deskundigen kunnen de kogel onderzoeken die de bekende Palestijns-Amerikaanse journaliste Shireen Abu Akleh doodde. Palestijnse autoriteiten hebben de kogel overhandigd. Ze hopen dat nu kan worden vastgesteld of het Israëlische leger verantwoordelijk is.

Onlangs meldden de Verenigde Naties al dat Akleh is doodgeschoten door een Israëlische soldaat. Zij baseerden zich op onderzoek en informatie van het Israëlische leger en de Palestijnse openbaar aanklager.

De journaliste werkte voor de Arabische nieuwszender al-Jazeera. Ze deed in mei verslag van een Israëlische militaire operatie in de Palestijnse stad Jenin in door Israël bezet gebied toen ze werd doodgeschoten.

Het Israëlische leger reageerde tot nu toe met de stelling dat het niet mogelijk is vast te stellen waar de kogels vandaan kwamen die de vrouw doodden en haar collega verwondden. Volgens het leger kan alleen maar worden geconcludeerd dat Akleh niet met opzet is doodgeschoten.