NVWA onderzoekt contacten met Duitse varkenshouder na uitbraak

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat na welke contacten er zijn geweest tussen Nederlandse bedrijven en de varkensboerderij vlak over de grens met Duitsland waar de Afrikaanse varkenspest is uitgebroken. De beschermingszones om het besmette bedrijf hebben nu nog geen invloed op Nederlands grondgebied, laat een woordvoerder van het ministerie van Landbouw weten.

Er wordt ook onderzocht hoe de transporten gelopen zijn om te kijken of Nederlandse varkenshouders misschien risico lopen. De besmette boerderij ligt in de deelstaat Nedersaksen, in het district Emsland. De varkenshouderij ligt vlak over de grens bij Enschede. De provincie Overijssel houdt de zaak ook in de gaten, aldus het ministerie, dat eerder op zaterdag overleg voerde over de kwestie.

Verder worden varkenshouders opgeroepen zelf ook extra alert te blijven.

De Afrikaanse varkenspest lijkt op de klassieke variant, maar voor laatstgenoemde is een vaccin, en voor de Afrikaanse varkenspest niet. Ze worden veroorzaakt door twee verschillende virussen. Zowel gehouden varkens als wilde zwijnen kunnen besmet en ziek worden. Voor mensen is de Afrikaanse varkenspest niet gevaarlijk.