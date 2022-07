Duitse waakhond sluit energierantsoenen komende winter niet uit

Het valt niet uit te sluiten dat er in Duitsland komende winter rantsoenen komen voor de hoeveelheid stroom en gas die je kan gebruiken. Dat heeft de baas van de Duitse federale toezichthouder voor de gasinfrastructuur Bundesnetzagentur gezegd in een interview dat is gepubliceerd in meerdere kranten in het land.

‘Als het op rantsoenering aankomt, zullen we eerst de industriële consumptie moeten verminderen’, verklaarde Klaus Müller in het gesprek. ‘Ik garandeer je dat we er alles aan zullen doen om te voorkomen dat particuliere huishoudens zonder gas komen te zitten’, voegde hij daaraan toe.

‘Maar we hebben van de coronacrisis geleerd dat we geen beloftes moeten doen waarvan we niet zeker weten of we ze kunnen waarmaken.’ De Bundesnetzagentur heeft daarom alvast een indeling van categorieën en sectoren gemaakt die straks prioriteit moeten krijgen als er opeens een tekort aan gas ontstaat.

Papier

‘We kunnen niet elk bedrijf classificeren als systeemrelevant’, aldus Müller. ‘Zwembaden zijn duidelijk niet kritisch en het maken van chocoladekoekjes ook niet’, legde hij uit. De levering aan huishoudens en ziekenhuizen wordt in de indeling wel als erg belangrijk beschouwd.

Ook de papierfabricage zou relatief veel prioriteit krijgen, want papier is nodig voor bijvoorbeeld verpakkingen van medicijnen en het drukken van kranten. ‘Persvrijheid is een belangrijk recht. In een noodsituatie zou er extreem veel vraag naar informatie zijn.’

In Duitsland bestaan grote zorgen dat Rusland de gastoevoer kan afknijpen als vergelding voor de Duitse steun aan Oekraïne. In juli liggen de gasleveringen vanuit Rusland via pijpleiding Nord Stream, de belangrijkste aanvoerlijn voor Duitsland, sowieso stil wegens onderhoud. De Duitsers vrezen dat de kraan ook daarna volledig dicht blijft, wat het vullen van de gasreserves voor de winter moeilijker maakt.