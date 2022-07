Uitbraak Afrikaanse varkenspest in Duitse deelstaat Nedersaksen

Op een varkensboerderij in de Duitse deelstaat Nedersaksen is een uitbraak van de Afrikaanse varkenspest bevestigd. Het gaat om een boerderij in het district Emsland, bij de grens met Nederland.

Volgens het regionale ministerie voor Landbouw is het voor het eerst dat de varkenspest in Nedersaksen is vastgesteld. ‘Helaas was het een kwestie van tijd voordat de varkenspest ook Nedersaksen zou bereiken. Dit is een harde, emotionele klap voor varkensboeren in onze deelstaat’, zei minister Barbara Otte-Kinast.

Op de getroffen boerderij worden 280 volwassen varkens en 1500 biggen gehouden. De autoriteiten laten zondag alle dieren afmaken.

Infectie

De Afrikaanse varkenspest werd op 10 september 2020 voor het eerst vastgesteld in Duitsland, bij een wild zwijn in Brandenburg. Sindsdien zijn uitbraken bevestigd in de deelstaten Brandenburg, Mecklenburg-Voor-Pommeren en Saksen.

Het gaat om een virale infectie bij varkens die bijna altijd dodelijk en ongeneeslijk is. Er bestaat geen vaccin dat de dieren preventief kan beschermen. De ziekte kan worden overgedragen van dier op dier of via besmette oppervlakten. De Afrikaanse varkenspest is niet besmettelijk of gevaarlijk voor mensen.