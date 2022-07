Groot Frans wijnbedrijf mogelijk betrokken bij oorlogsmisdaden

Het grote Franse wijnbedrijf Groupe Castel is mogelijk betrokken bij oorlogsmisdaden in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Franse aanklagers op het gebied van terrorismebestrijding hebben een onderzoek geopend naar verdachte betalingen die het drankenconcern zou hebben gedaan aan lokale milities.

Het onderzoek volgt op een rapport dat vorig jaar werd gepubliceerd door The Sentry, een anticorruptieorganisatie die mede is opgericht door acteur George Clooney. Volgens dat rapport zou een dochteronderneming van Groupe Castel deals hebben gesloten waarbij milities werden voorzien van contant geld en voertuigen.

Met de praktijken zou het bedrijf hebben geprobeerd de veiligheid te garanderen van lokale activiteiten in de suikerwinning. Maar daardoor zou het indirect hebben bijgedragen aan ‘massale wreedheden’. Volgens informatie van de Verenigde Naties zijn de milities in het land verantwoordelijk voor moorden, martelingen, verkrachtingen en wapenhandel.

Onderzoek

Een woordvoerder van Groupe Castel verklaart dat het bedrijf in deze zaak volledig meewerkt met de Franse autoriteiten. In een intern onderzoek van de onderneming naar aanleiding van de beschuldigingen zouden eerder geen misstanden binnen Groupe Castel aan het licht zijn gekomen.

Het concern met hoofdkantoor in Bordeaux is een van de grootste wijn- en drankenconglomeraten ter wereld. In Afrika verkoopt Groupe Castel ook diverse populaire bieren.