Pro-Russische separatisten: Lisitsjansk is volledig omsingeld

Pro-Russische separatisten beweren de strategisch gelegen Oost-Oekraïense stad Lisitsjansk ‘volledig’ omsingeld te hebben, meldt het Russische staatspersbureau TASS zaterdag. Lisitsjansk is de laatste grote stad in de oostelijke regio Loehansk die nog in handen is van Oekraïne.

‘Vandaag hebben de militie van Loehansk en de Russische troepen de laatste strategische plekken ingenomen, waardoor wij kunnen bevestigen dat Lisitsjansk in zijn geheel omsingeld wordt’, zei een woordvoerder van de separatisten volgens het staatspersbureau.

Lisitsjansk wordt regelmatig bestookt door de Russische artillerie en volgens pro-Russische separatisten wordt er ook al in de straten van Lisitsjansk gevochten. Dat is niet bevestigd door Oekraïne of onafhankelijke waarnemers. Als de separatisten de stad weten te veroveren, kunnen de Russen verder in de Donbas-regio komen. Doordat het de Russen niet lukte om de Oekraïense hoofdstad Kiev in te nemen, richt het offensief zich nu vooral op deze regio.

Rusland heeft recent de naast Lisitsjansk gelegen stad Severodonetsk ingenomen. Daar is weken zwaar gevochten in de straten.