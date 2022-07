Misbruikschandaal: oppositie wil cultuuromslag in Brits parlement

De oppositie in het Britse parlement heeft opgeroepen tot een cultuuromslag, na nieuwe beschuldigingen rond seksueel onaanvaardbaar gedrag, dit keer tegen het vooraanstaand Brits conservatief parlementslid Chris Pincher. De Conservatieve Partij van premier Boris Johnson schorste Pincher. Hij zou twee mannen hebben betast terwijl hij dronken was.

Luke Pollard van de Labourpartij is van mening dat het parlement ‘geen veilige plek is om te werken zoals het zou moeten zijn, vooral voor de vele jonge mensen die er werken,’ zo vertelde hij aan Sky News. ‘We moeten hogere normen stellen. Maar ik ben bang dat de cultuur van bovenaf wordt bepaald. De premier heeft duidelijk gemaakt dat normen in het openbare leven zoals fatsoen, integriteit en eerlijkheid niet gelden,’ zei Pollard.

Pincher verontschuldigde zich en moest zijn functie als verantwoordelijke voor partijdiscipline neerleggen. Johnson wordt bekritiseerd omdat hij maandenlang op de hoogte zou zijn geweest van soortgelijke beschuldigingen tegen Pincher.

Conservatieve collega’s

Twee conservatieve collega’s van Pincher moesten eerder het parlement al verlaten wegens seksueel wangedrag. Een is veroordeeld tot een gevangenisstraf wegens seksueel misbruik, de ander had in het parlement porno bekeken op zijn mobiele telefoon. Hun zetels zijn bij tussentijdse verkiezingen gewonnen door Labour en de Liberal Democrats.

Johnson zelf kwam eerder al zwaar onder vuur te liggen na illegale feestjes in zijn ambtswoning tijdens de coronalockdown. Hij overleefde ternauwernood een motie van wantrouwen in zijn eigen partij. Onlangs heeft hij de gedragscode gewijzigd, zodat regeringsleden niet onmiddellijk hoeven af te treden bij overtredingen.