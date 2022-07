Farmers Defence Force: geen idee wat er maandag gaat gebeuren

Komende maandag zijn er mogelijk weer heftige acties in verschillende delen van het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Boeren roepen in hun eigen communicatiekanalen op om dan met een grootschalige actie ‘heel Nederland plat te leggen’. De oproep, die massaal is gedeeld en onderschreven, voorziet in acties bij onder meer Schiphol en de vliegvelden in Eindhoven en Rotterdam.

FDF speelt hierin geen enkele coördinerende rol, laat de organisatie weten. Wat er precies staat te gebeuren is dan ook onduidelijk. ‘Daar hebben wij niet meer zicht op dan wat via social media rondgaat’, aldus woordvoerster Sieta van Keimpema. Ook voorman Mark van den Oever spreekt van ‘individuele acties’ en stelt dat maandag ‘de chaostheorie in werking’ zal zijn. Ook Bart Kemp, voorman van actiegroep Agractie, heeft geen idee wat de plannen van boerenactivisten zijn. Wel verwacht hij dat het ‘veel, groot en op veel plaatsen’ zal zijn, laat hij zaterdag weten.

Blokkades voorkomen

Ubels: ‘Ik denk wel dat het heel groot gaat worden. Het komt door de sfeer die heerst in de sector. Als FDF zijn wij er dus niet bij betrokken, maar ik wil de boeren wel meegeven dat ik ze dondersgoed snap.’ Als individuele boer sluit hij niet uit dat hij zich maandag bij een of ander protest voegt.

De afgelopen week waren er meerdere boerenacties tegen het aangekondigde stikstofbeleid. Het kabinet wil de uitstoot van ammoniak door de landbouw drastisch omlaag brengen om de natuur te beschermen. Dat betekent voor sommige boeren dat zij hun bedrijf in de toekomst niet op dezelfde manier kunnen voortzetten. Boze boerenactivisten blokkeerden wegen, bezochten het Mediapark in Hilversum en trokken naar het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof).

Anticiperend op wat maandag mogelijk gebeurt, heeft Schiphol reizigers inmiddels geadviseerd zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen om eventuele blokkades te voorkomen. Blokkades van snelwegen rond Schiphol worden niet getolereerd, zei een woordvoerder van de gemeente Haarlemmermeer eerder. De marechaussee heeft zwaar materieel zoals pantservoertuigen naar de luchthaven gebracht. Ook Eindhoven Airport heeft reizigers gewaarschuwd voor mogelijke acties. De politie zegt voorbereid te zijn op een drukke dag.