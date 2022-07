Ghana klopt bij IMF aan voor hulp bij oplossen schuldencrisis

Eigenlijk wilde de Ghanese regering geen hulp zoeken bij het IMF. Maar de situatie werd de laatste dagen steeds nijpender. Eerder dit jaar besloten president Nana Akufo-Addo en zijn ministers al om hun eigen salaris flink te verlagen als onderdeel van een ingrijpend bezuinigingspakket. Daarmee hoopten ze een crisis te voorkomen.

Vanwege de verslechterende economische omstandigheden waren er onlangs grote demonstraties in Ghana. De politie zag zich genoodzaakt om traangas en waterkanonnen in te zetten om menigten uiteen te drijven. Ook zijn er tientallen demonstranten gearresteerd.

Meer landen

Het IMF, dat in Europa eerder onder meer betrokken was bij de noodsteun aan Griekenland tijdens de eurocrisis, heeft al laten weten open te staan voor gesprekken met Ghana. Als het tot een deal komt zou dit het zeventiende IMF-programma voor Ghana zijn sinds de onafhankelijkheid van het land in 1957.

De problemen in Ghana staan niet op zichzelf. In veel meer landen dreigen de schulden onhoudbaar te worden nu de rentes omhoog gaan. Volgende week gaat er ook een team van het IMF naar besprekingen met Tunesië. Dat land wil ook graag een nieuw steunpakket van het kredietfonds. Tunesië kampt al jaren met economische problemen en die problemen zijn sinds de Russische inval in Oekraïne alleen maar toegenomen. Daardoor is de inflatie flink verder opgelopen.