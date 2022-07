Duikteams halen 5700 kilo afval van scheepswrakken in Noordzee

Duikteams hebben in de afgelopen week ongeveer 5700 kilo aan visnetten en vislood verwijderd van Nederlandse, Belgische en Franse wrakken, meldt Stichting Duik de Noordzee Schoon zaterdag. De organisatie noemt scheepswrakken ‘biologische hotspots in zee’.

In 14 duiken werd ruim 5000 kilo aan netten en 700 kilo vislood uit zee aan land gebracht. Het ging om netten, lijnen, kreeftenkooien, vishaken en giftig vislood die volgens de stichting een ernstige bedreiging vormen voor het onderwaterleven. In zogenoemde warrelnetten zaten tientallen kreeften, krabben en vissen die door de vrijwilligers werden bevrijd.

Afval op de zeebodem verzamelt zich vaak bij scheepswrakken omdat hier veel haakpunten aan zitten en ze luwe plekken veroorzaken in de stroming. Het is lastig te bergen omdat het vastzit aan wrakdelen of deels onder het zand is verdwenen. De vrijwilligers verwijderen het afval met de hand om de biotoop zo min mogelijk te verstoren, aldus de stichting.

In de afgelopen twaalf jaar is door de vrijwilligers naar eigen zeggen 80.000 kilo afval geborgen van wrakken in de Noordzee. Scheepswrakken fungeren volgens de stichting als kraamkamers en schuilplaatsen voor veel dieren.