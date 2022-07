Veel vluchten geschrapt op vliegveld Parijs door staking

Vliegveld Charles de Gaulle in Parijs, de grootste luchthaven van Frankrijk, moet zaterdagochtend en -middag een op de vijf vluchten annuleren, zeggen de Franse luchtvaartautoriteiten. Het personeel van de luchthaven staakt opnieuw voor een hoger loon.

De staking heeft geen gevolgen voor het vliegverkeer naar Nederland. Er is weliswaar een geplande vlucht geschrapt voor zaterdag, maar die annulering was al eerder gedaan, passagiers waren al op de hoogte en het schrappen had niets te maken met de werkonderbreking, zegt een woordvoerder van KLM.

Het personeel dat met de actie meedoet wil een algehele loonsverhoging van 6 procent met terugwerkende kracht tot begin dit jaar. De werkgevers hebben 3 procent geboden. Afhandelaars op de luchthaven wijzen erop dat het internationale vliegverkeer weer aantrekt en dat de werknemers te maken krijgen met stijgende kosten voor het levensonderhoud. De werkonderbrekingen zaterdag volgen op eerdere stakingen die vakbond CGT de hele maand juni al organiseerde.

Personeelstekorten

Als niet wordt ingegaan op de eisen van de vakbonden staan er al acties gepland in het weekend van 9 en 10 juli wanneer de schoolvakanties in Frankrijk beginnen.

De uitval van vluchten weegt extra zwaar op het Europese vliegverkeer. Veel luchthavens kampen met zulke grote personeelstekorten dat soms lange wachtrijen ontstaan en vluchten moeten worden geschrapt. Onder andere Schiphol heeft luchtvaartmaatschappijen gevraagd de toestroom van reizigers in te perken, onder andere wegens een gebrek aan beveiligers.