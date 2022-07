Texas wil bedrijven straffen die abortus werknemer faciliteren

Ken Paxton, de minister van Justitie van de Amerikaanse staat Texas, onderzoekt mogelijkheden om bedrijven in de staat een geldboete te geven voor elke keer dat zij een werknemer helpen bij een abortus buiten de staat. Als het aan de Republikein ligt, krijgen bedrijven een boete van minimaal 100.000 dollar (96.000 euro) per geval, vertelde hij aan Fox News.

In de Amerikaanse staat zijn na de uitspraak van het door conservatieven gedomineerde Amerikaanse hooggerechtshof vorige week over de federale ban op het recht op abortus vrijwel meteen de wetten aangescherpt. Het is voor een Texaanse vrouw die langer dan zes weken zwanger is niet meer toegestaan om een abortus te laten uitvoeren. Als de Republikeinse meerderheid in de staat zijn zin krijgt, is abortus ook na verkrachting en incest niet toegestaan.

Veel bekende Amerikaanse bedrijven, zoals Netflix, Amazon, Starbucks en Disney, beloven of overwegen hun medewerkers te steunen en de kosten te vergoeden die moeten worden gemaakt om elders in het land een zwangerschap te beëindigen.

Handhaven

In bijna de helft van de vijftig Amerikaanse staten is het moeilijker of zelfs onmogelijk geworden om nog abortussen te laten uitvoeren, of worden strengere wetten voorbereid. Abortusrechtengroeperingen hebben sinds vorige week anti-abortuswetten in elf staten aangevochten. Rechters in de staten Florida, Louisiana, Kentucky en Utah hebben voorkomen dat beperkingen of verboden konden worden afgedwongen.

Voorstanders van het recht op abortus zoeken naar mogelijkheden om de ingrepen elders in het land te faciliteren. In staten waar het recht op abortus wettelijk toegestaan blijft, zoals in Californië, worden maatregelen voorbereid om vrouwen te steunen die in staten wonen waar ze geen abortus kunnen krijgen.

Of het voornemen van Paxton ook te handhaven valt is onduidelijk. Het recht om ongehinderd door het land te reizen ligt verankerd in de Amerikaanse grondwet.